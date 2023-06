O Corinthians visitou o Athletico-PR na Arena da Baixada, neste sábado, e por pouco a história não foi pior. Os mandantes colocaram três bolas na trave do goleiro Cássio, mas acabaram vencendo a partida por 1 a 0, gol de Vitor Roque, aos 36 minutos do primeiro tempo. Com o revés, o time alvinegro estaciona na parte de baixo da tabela, com 12 pontos.