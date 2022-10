Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Continua após a publicidade

Corinthians e Athletico-PR medem forças neste sábado, às 21h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Neo Química Arena, em Itaquera, na capital paulista. As duas equipes lutam por uma posição no G-4. O time alvinegro tem 51 pontos, enquanto os paranaenses somam 48.

Vítor Pereira pode optar por poupar titulares do jogo visando a primeira partida da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, que acontece na próxima quarta-feira. Já o Athletico-PR está se preparando para a decisão da Copa Libertadores, também contra o clube carioca, e também não trata o torneio nacional como prioridade.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Corinthians e Athletico-PR acontece neste sábado, às 21h, na Neo Química Arena, na capital paulista.

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam neste sábado em Itaquera. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

A partida entre paulistas e paranaenses terá transmissão do SporTV (tv fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Raul Gustavo, Balbuena e Lucas Piton; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

ATHLETICO-PR: Bento; Orejuela, Hernández, Pedro Henrique e Pedrinho (Abner); Fernandinho, Erick, Canobbio, Vitinho, Terans e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

QUEM APITA?

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ)

Assistente 2: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

AVAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate por 2 a 2 com o Juventude, em Caxias do Sul. O Athletico-PR também empatou seu último compromisso, diante do Fortaleza, na Arena da Baixada.