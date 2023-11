Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com os tropeços a cada rodada, o Corinthians continua a missão de se distanciar da zona de rebaixamento e evitar qualquer risco de queda para a Série B. Depois de perder para o Red Bull Bragantino, o time de Mano Menezes tem outro rival da parte de cima da tabela: o Atlético-MG, adversário no duelo desta quinta-feira, às 19h, na Neo Química Arena.

A jornada no Brasileirão impede que o Corinthians se livre do risco de rebaixamento. Com Mano, o time tem feito jogos ruins, empatando a maioria, ganhando outros de forma dramática e com sofrimento, como foi contra o Athletico-PR e Cuiabá, e acumulando um revés para o Bragantino fora de casa. No Brasileirão, são apenas nove vitórias em 32 jogos, o que representa uma marca negativa. Trata-se do pior número de triunfos em uma década. A equipe, seja com Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo ou Mano Menezes, não conseguiu sequer emplacar duas vitórias seguidas na competição.

São, no momento, 40 pontos somados e a uma distância curta, de três pontos, para o Cruzeiro, time que abre o grupo dos quatro times que são rebaixados à segunda divisão. “Temos de ambicionar mais, não podemos nos acomodar e achar que isso está bom. Temos de trabalhar para mais”, admitiu Mano.

A aposta do técnico é de que o Corinthians volte a ser forte em sua casa, a Neo Química Arena, como sempre foi, mas não tem sido em 2023, e de que Renato Augusto, maestro da equipe, jogue mais e melhor. O meia fez tratamento no CT Joaquim Grava em decorrência da pancada recebida no ombro esquerdo na derrota em Bragança.

Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam na Neo Química Arena Foto: Arte/Estadão

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA: 09/11 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG AO VIVO

Premiere.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO CORINTHIANS

Cássio; Bruno Mendéz, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens, Zaracho, Paulinho e Alan Kardec. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

