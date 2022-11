Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

Na última rodada do Brasileirão, o Corinthians recebe o Atlético-MG na Neo Química Arena, às 16h00 (horário de Brasília), no próximo domingo. O duelo será transmitido pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Sem maiores pretensões na temporada, com vaga garantida para a Libertadores 2023, o Corinthians entra em campo frente o Atlético-MG para se despedir da temporada atual do futebol. A equipe alvinegra é a quarta colocada com 65 pontos e caso vença e conte com uma derrota do Fluminense pode terminar o Brasileirão na terceira posição.

Já o Atlético-MG disputa “a partida do ano” frente ao Corinthians. Sétimo colocado com 55 pontos quer vencer para se garantir na fase de grupos da Libertadores. A situação da equipe mineira não é tão confortável, já que o Athletico-PR tem a mesma pontuação e Botafogo, oitavo, tem 53, América-MG, nono, tem 52, mesma pontuação do décimo, Fortaleza.





Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), na Neo Química Arena pela 38ª e última rodada do Brasileirão.

HORÁRIO E LOCAL:

O jogo entre Corinthians e Atlético-MG será realizado neste domingo, 13, às 16h. O palco do jogo será a Neo Química Arena, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR:

A partida terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Robert Renan, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Ramiro e Renato Augusto; Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Filipe Almeida.

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Réver, Jemerson e Dodô; Otávio, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Keno e Vargas. Técnico: Cuca.

QUEM APITA:

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Assistente 1:

Assistente 2:

Quarto árbitro:

VAR:

AVAR:

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última quarta-feira, fora de casa, o Corinthians empatou com o Coritiba em 2 a 2. O Atlético-MG, por sua vez, recebeu o Cuiabá na última quinta-feira e venceu por 3 a 0.

