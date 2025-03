Corinthians x Barcelona-EQU: por que árbitro deu apenas 9 minutos de acréscimo na Libertadores

Segundo dados da Opta, a partida contou com 118 paralisações, com 50min27s, pouco mais de 50%, de bola rolando. Mas o árbitro uruguaio acresceu apenas nove minutos, somando as duas etapas, ao tempo regulamentar. Somente com a análise do árbitro de vídeo (VAR), a partida ficou paralisada por três minutos. O goleiro José Contreras Verna foi um dos responsáveis pela cera ao longo do jogo, que ‘queimou’ o tempo de reação do time alvinegro.

O Corinthians reclamou, mas a atuação de Ostojich seguiu as orientações da Conmebol para a comissão de arbitragem na Libertadores de 2025. Desde a implementação do VAR, a Fifa orientou os juízes a acrescerem mais minutos ao final da partida, por paralisações da checagem de vídeo. Na Libertadores, no entanto, não houve esse aumento: a média de minutos extras em cada jogo é de 8min45s na edição deste ano.