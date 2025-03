Corinthians x Barcelona na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Derrotado por 3 a 0 no Equador pelo Barcelona de Guayaquil, no jogo de ida da terceira e última fase da Pré-Libertadores, o Corinthians busca uma reviravolta história nesta quarta-feira. A partir das 21h30, na Neo Química Arena, reencontra a equipe equatoriana na tentativa de vencer por ao menos três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. A classificação direta para a fase de grupos só vem com vitória por quatro ou mais gols de vantagem. Acompanhe a partida ao vivo aqui.

O técnico Ramón Díaz pode repetir a escalação utilizada no triunfo sobre o Santos, pela semifinal do Paulistão, exceto na lateral esquerda, já que Fabrizio Angileri não está inscrito na Libertadores. A vaga fica entre Matheus Bidu e Hugo. Existia o temor de perder também Yuri Alberto, que sofreu falta violenta, motivo de expulsão do santista Zé Ivaldo, e acabou substituído com dores. O atacante, contudo, sofreu apenas um trauma no tornozelo e deve estar à disposição.

Corinthians e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira. Foto: Arte/Estadão

O Corinthians vai encontrar um Barcelona de Guayaquil que foi derrotado por 4 a 0 pelo Independiente del Valle no meio da semana, em jogo do Campeonato Equatoriano, o qual disputou com uma equipe mista. Para o segundo duelo com os corintianos, o técnico Segundo Castillo, que chamou a atenção pelo prumo de sua vestimenta, terá o retorno do lateral-direito Mario Pineida, de volta após cumprir suspensão por expulsão no jogo de volta da fase anterior da Pré-Libertadores, contra o também equatoriano El Nacional.

CORINTHIANS X BARCELONA DE GUAYAQUIL: ONDE ASSISTIR AO JOGO DA LIBERTADORES

DATA : 12/03/2025.

: 12/03/2025. HORÁRIO : 21h30 (de Brasília).

: 21h30 (de Brasília). LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X BARCELONA DE GUAYAQUIL AO VIVO

Globo (TV aberta)

(TV aberta) ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Globoplay (streaming)

(streaming) Disney+ (streaming)

ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ESCALAÇÃO DO BARCELONA DE GUAYAQUIL

BARCELONA DE GUAYAQUIL - Contreras; Carabalí, Chalá, Arreaga e Vallecilla; Arroyo e Leonai; Oyola, Valiente Cioli e Corozo; Rivero. Técnico: Segundo Castillo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E BARCELONA DE GUAYAQUIL