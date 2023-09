Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O ano do Corinthians se divide entre a luta contra o rebaixamento no Brasileiro e as semifinais da Copa Sul-Americana, contra o Fortaleza. O título na competição continental garante a equipe na Copa do Brasil e Libertadores em 2024. Nesta sexta-feira, o time de Luxemburgo terá mais um desafio, antes da partida de ida da Sul-Americana: recebe o Botafogo, líder do Brasileirão, na Neo Química Arena. Além disso, defende invencibilidade contra o rival carioca em partidas realizadas no Estado, que já dura dez anos.

O Botafogo é um dos clubes da Série A que nunca venceram o Corinthians desde que a Arena foi inaugurada, em 2014. Além dele, São Paulo, Internacional, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vasco, Goiás, Fortaleza e Cuiabá integram a lista. Tiquinho Soares, artilheiro do time na temporada, tem a missão de encerrar o tabu e o jejum de 11 anos sem ganhar do rival no Estado. A última vitória do Botafogo diante do Corinthians em São Paulo foi em 2012, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, em partida no estádio do Pacaembu, venceu por 3 a 1, com gols de Elkeson, duas vezes, e Paulo André, contra; Chicão, de pênalti, marcou o único gol do Corinthians na partida.

Saiba onde assistir ao vivo Corinthians x Botafogo. Foto: Arte/Estadão

CORINTHIANS X BOTAFOGO

LOCAL: São Paulo (SP).

ESTÁDIO: Neo Química Arena.

DATA: 22/09/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view);

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Matías Rojas (Ruan Oliveira); Wesley (Pedro) e Yuri Alberto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Cássio, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Matías Rojas (Ruan Oliveira); Wesley (Pedro) e Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo. BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Segovia), Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Bruno Lage.

ÚLTIMOS RESULTADOS