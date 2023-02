Corinthians x Botafogo-SP: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

O Corinthians volta a campo neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília) para enfrentar o Botafogo-SP em seu melhor momento na temporada. O time vem de quatro partidas de invencibilidade no Campeonato Paulista e triunfou em seu maior desafio no ano até agora ao derrotar o São Paulo, no Morumbi, na última semana. Foi a primeira vitória sobre o rival fora de casa desde 2017. Um triunfo garantirá a manutenção do time de Fernando Lázaro na liderança do Grupo C.

Desde o último jogo, o treinador teve a primeira semana sem jogos para trabalhar a parte tática e técnica da equipe. Neste início de ano, o alvinegro teve uma maratona de jogos - cinco em 14 dias - e o aspecto físico do elenco foi uma questão importante. Contra o Guarani, os volantes Maycon e Cantillo saíram lesionados, com problemas musculares; diante do São Paulo, Yuri Alberto reclamou de dores no pé - ele iniciou esta temporada com problemas no tornozelo. Dos citados, somente o atacante está confirmado para o duelo.

ONDE ASSISTIR

DATA: 05/02/2023 (domingo).

HORÁRIO: 18h30.

Local: Neo Química Arena.

Na TV: HBO Max e TNT.

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Roni (Giuliano ou Fausto), Adson e Renato Augusto; Júnior Moraes (Romero) e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

BOTAFOGO-SP: Matheus Albino; Lucas Dias, Marcel e Diogo Silva; Vidal, Tárik (Guilherme Mantuan), Fillippe Soutto, Thassio e Jean Victor; Osman, Robinho e Salatiel. Técnico: Paulo Baier.

QUEM APITA?