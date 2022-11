Corinthians x Ceará: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Publicidade

Classificado para a próxima edição da Copa Libertadores, o Corinthians estabeleceu como meta chegar na posição mais alta possível no Campeonato Brasileiro. Para tal, a equipe de Vítor Pereira terá de vencer o Ceará, na Neo Química Arena neste sábado, às 20h30. O time paulista tem 61 pontos, três a menos que o Internacional, vice-líder. O conjunto cearense, por sua vez, só pode pensar na vitória para manter vivas as chances de permanecer na elite do futebol brasileiro.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Corinthians e Ceará acontece neste sábado, às 20h30, na Neo Química Arena, em Itaquera.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão segue em tempo real todos os detalhes do jogo.

Corinthians mede forças com o Ceará em Itaquera.

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil (Robert Renan), Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Geovane e Vina; Lima, Erick (Diego) e Jô. Técnico: Juca Antonello.

QUEM APITA

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistente 1: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Assistente 2: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians bateu o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã. Já o Ceará perdeu, em casa, pelo placar mínimo para o Fluminense.