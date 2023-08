O Corinthians recebeu o Coritiba, neste domingo, na Neo Química Arena, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Vanderlei Luxemburgo deixou a desejar na primeira etapa e foi para os vestiários perdendo de 1 a 0. Mas, no segundo tempo, reagiu de forma fulminante e ganhou o duelo com gols de Gil, Yuri Alberto e Wesley. Com o resultado, chega a 11 partidas de invencibilidade. Agora, se prepara para encarar o São Paulo no meio de semana pela Copa do Brasil.