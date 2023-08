Corinthians x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Classificado na Copa Sul-Americana, o Corinthians volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro neste domingo. Contra o Coritiba, em casa, os comandados de Luxemburgo tem uma oportunidade de igualar a melhor sequência invicta de Vítor Pereira em sua passagem pela equipe, em 2022, antes de confronto decisivo com o São Paulo pela Copa do Brasil na quarta-feira. Até o momento, são dez jogos de invencibilidade. A partida acontece às 16h (horário de Brasília) na Neo Química Arena e tem transmissão da TV Globo e Premiere.

Além da invencibilidade corintiana, o Coritiba terá um tabu a quebrar para seguir tentando escapar da zona de rebaixamento: há 20 anos, os paranaenses não derrotam o rival em São Paulo. A última vitória na capital paulista aconteceu em 2003 – 1 a 0, no Morumbi, com gol de Marcel.

Desde então, os times se encontraram em outras 12 ocasiões em São Paulo, dez vitórias do Corinthians e dois empates. Além disso, somando todos os jogos, o time alvinegro não é derrotado pelo rival desde 2011 – 1 a 0, no Couto Pereira, em partida válida pelo Brasileirão. São dez triunfos e seis empates no período.

Corinthians e Coritiba se enfrentam neste domingo na capital paulista. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo (SP).

ESTÁDIO: Neo Química Arena.

DATA: 13/08/2023 (domingo).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta)

Premiere (pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera (Ruan Oliveira) e Renato Augusto; Adson, Guilherme Biro (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera (Ruan Oliveira) e Renato Augusto; Adson, Guilherme Biro (Wesley) e Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo. CORITIBA: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Andrei, Sebastian Gómez (Fransérgio), Bianqui e Kaio Cesar; Marcelino Moreno e Diogo Oliveira. Técnico: Thiago Kosloski.

ÚLTIMOS RESULTADOS