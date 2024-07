O torcedor corintiano ganha esperança no time treinado por Ramón Díaz. Diferentemente do futebol apresentado desde o começo do Campeonato Brasileiro, a estreia do técnico argentino teve postura da equipe para se impor de modo coletivo. Garro continua com destaque no meio, mas não joga tão solitário. O argentino conta com o reforço Alex Santana na criação e fica mais próximo do trio de ataque.

Há o que melhorar na defesa, principalmente quando a equipe está sem bola, postada no campo defensivo. O Criciúma não teve desafio em encontrar espaços para avançar ou finalizar de longe. Ainda assim, uma boa notícia foi a estreia de Hugo Souza, com três defesas cruciais para salvar a equipe corintiana - uma no primeiro tempo e duas logo no começo do segundo.