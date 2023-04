Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Cruzeiro voltam a se enfrentar neste domingo pela primeira vez desde 2019. Recém promovido à Série A do Brasileirão, a equipe mineira tenta fazer valer o retrospecto recente favorável na casa alvinegra: venceu o último duelo, há quatro anos, por 2 a 1 e conquistou a Copa do Brasil de 2018 após vitória, pelo mesmo placar.

Em sua última partida, os comandados de Fernando Lázaro foram derrotados pelo Remo na Copa do Brasil. Na competição e estreia de Pepa no comando do Cruzeiro, a equipe também perdeu, para o Náutico pelo placar de 1 a 0.

CORINTHIANS X CRUZEIRO

Data: 16/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 16h.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Torneio: Campeonato Brasileiro, 1ª rodada.

Corinthians e Cruzeiro medem forças neste domingo. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta)

Premiere (Pay-per-view)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez (Balbuena) e Fábio Santos (Matheus Bidu); Cantillo (Maycon), Giuliano, Paulinho e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes . Técnico: Fernando Lázaro .

Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez (Balbuena) e Fábio Santos (Matheus Bidu); Cantillo (Maycon), Giuliano, Paulinho e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes Fernando Lázaro CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Ramiro, Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Daniel Júnior e Gilberto. Técnico: Pepa.

QUEM APITA?

Anderson Daronco (FIFA-RS).

ÚLTIMOS RESULTADOS