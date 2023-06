Corinthians recolhe os cacos de fracasso na Libertadores e busca reagir no Brasileirão

O Corinthians recolhe os cacos da fracassada campanha na Libertadores, na qual já está eliminado ainda antes do fim da fase de grupos, e dá atenção ao Brasileirão, torneio em que também vive dias ruins. O time de Vanderlei Luxemburgo tem de vencer o Cuiabá neste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, para abrir uma margem mínima da zona de rebaixamento. O jogo terá transmissão do Premiere.

São apenas oito pontos somados em nove jogos no torneio nacional, uma péssima campanha como visitante e um futebol pobre apresentado em boa parte das últimas partidas. Esses componentes, associados à trajetória vexatória na Libertadores, reavivaram a pressão sobre o elenco, que havia ganhado dias de paz depois da heroica classificação na Copa do Brasil.

A esperança da torcida corintiana mora no desempenho da equipe em casa. Foi na Neo Química Arena que o time conquistou suas duas únicas vitórias na competição, sobre Cruzeiro e Fluminense. Diante da torcida, os comandados de Luxemburgo têm a oportunidade de ganhar pela terceira vez e saltar da 16ª colocação.

Luxemburgo tem respaldo da diretoria para continuar trabalho no Corinthians Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

Contratado para reanimar o Corinthians, Luxemburgo tem apenas duas vitórias 11 jogos. Mesmo assim, o presidente Duílio Monteiro Alves garante que o técnico tem o respaldo da diretoria para continuar seu trabalho. “A gente tem que encontrar equilíbrio para que possa brigar. E o Vanderlei vai ter tempo de trabalho agora”.

Segundo o mandatário, os 10 dias de sem jogos graças à Data Fifa serão fundamentais para o time reagir, voltar “mais organizado” e encontrar o equilíbrio que lhe falta.

“É ora de não se esconder. Não podemos achar que está tudo errado, mas temos de seguir em frente. Trabalhar em cima do que podemos melhorar. Tem que doer e servir de aprendizado”, alertou o goleiro Cássio. Foi ele, capitão da equipe, o único a ir ouvir as cobranças dos torcedores em Quito após a derrota por 3 a 0 para o Independiente del Valle.

O Cuiabá reagiu com o regresso do técnico Antonio Oliveira. O português está invicto desde que retornou e conseguiu tirar a equipe do grupo dos que são rebaixados à Série B. São duas vitórias e um empate em três jogos. O time é o 14º, com 11 pontos.

CORINTHIANS X CUIABÁ

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Maycon, Fausto Vera, Renato Augusto e Matheus Bidu; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CUIABÁ: CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Alysson, Alan Empereur e Rikelme (PK); Ronald, Fernando Sobral e Denilson; Emerson Ramon (Nicolás Quagliata), Wellington Silva e Deyverson.. Técnico: Antonio Oliveira.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

Horário: 18h30.

Local: Neo Química Arena.

TV: Premiere.