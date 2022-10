Corinthians x Cuiabá: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

O Corinthians recebe neste sábado, às 21h, o Cuiabá pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em Itaquera, na capital paulista. O time alvinegro busca se solidificar no G-4 do torneio nacional, enquanto os mato-grossenses querem fugir urgentemente da zona de rebaixamento para a Série B.

No encontro realizado no primeiro turno do Campeonato Brasileiro na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, o Cuiabá levou a melhor e venceu pelo placar mínimo o Corinthians. O gol solitário do duelo foi marcado pelo lateral-esquerdo Uendel, que já vestiu e fez sucesso com a camisa alvinegra.

Leia também CBF divulga áudios do VAR de Atlético-MG x Palmeiras e causa revolta nas redes sociais; ouça

Corinthians mede forças com o Cuiabá neste sábado pelo Brasileirão.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Corinthians e Cuiabá acontece neste sábado, às 21h, na Neo Química Arena, em Itaquera, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão do SporTV (tv fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

CUIABÁ: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Daniel Guedes, Denilson, Pepê e Sidcley; Rodriguinho, André Luís e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

QUEM APITA?

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO)

Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

AVAR: Luciano Roggenbaum (PR)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Goianiense em casa pelo Brasileirão. O Cuiabá também conquistou resultado positivo na rodada passada ao bater o América-MG, diante de seus torcedores, pelo mesmo placar.