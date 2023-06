Dias depois de amargar uma eliminação precoce na Libertadores, o Corinthians volta a campo neste sábado, 10, para enfrentar o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória, além de motivar o time novamente, é essencial para fugir da zona de rebaixamento, já que os mato-grossenses aparecem como um rival direto nesta disputa.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo não terá grandes desfalques, pelo contrário, contará com o importante retorno de Gil à zaga; com isso, o técnico poderá utilizar de força máxima. Os comandados de António Oliveira, por sua parte, terão que lidar com as ausências de Marllon e Raniele, suspensos, e outros jogadores lesionados.

CORINTHIANS X CUIABÁ

LOCAL : São Paulo (SP).

: São Paulo (SP). ESTÁDIO : Neo Química Arena.

: Neo Química Arena. DATA : 10 de junho de 2023 (sábado).

: 10 de junho de 2023 (sábado). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

Corinthians x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão.

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Murillo (Matheus Bidu); Fausto Vera, Maycon e Renato Augusto ; Pedro, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Murillo (Matheus Bidu); Fausto Vera, Maycon e Renato Augusto ; Pedro, Róger Guedes e Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo. CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral, Ronald e Denilson; Nicolás Quagliata, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

ÚLTIMOS RESULTADOS