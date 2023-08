Corinthians e Estudiantes iniciam nesta terça-feira, 22, a disputa por uma das vagas às semifinais da Copa Sul-Americana. Na Neo Química Arena, em São Paulo, o time alvinegro tenta fazer valer seu mando de campo e deve realizar uma série de homenagens após as mortes de sete torcedores em acidente de ônibus na Rodovia Fernão Dias. A partida acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília) e tem transmissão do SBT e ESPN 2.

Em campo, o Corinthians tentará defender uma invencibilidade contra o Estudiantes. Apesar de um espaço amostral pequeno, são três vitórias dos brasileiros em três partidas – todas amistosas. O último confronto ocorreu em 2009, vitória por 5 a 1 no Pacaembu. Nos confrontos pela Copa Sul-Americana, o Corinthians tentará eliminar o segundo time argentino na competição – passou pelo Newell’s Old Boys nas oitavas.

Corinthians x Estudiantes: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte / Estadão

Luxemburgo tenta voltar a motivar a equipe após a eliminação dolorosa na Copa do Brasil diante do São Paulo. Com um time modificado na última rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro, quando garantiu o empate por 1 a 1 no último lance com Gustavo Mosquito. O atacante retornou aos relacionados pela primeira vez em dez meses, após se recuperar de lesão no joelho.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo (SP).

ESTÁDIO: Neo Química Arena.

DATA: 22/08/2023 (terça-feira).

HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SBT (TV aberta)

ESPN 2(TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Bruno Méndez, Gil (Lucas Veríssimo), Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera (Gabriel Moscardo), Maycon, Renato Augusto e Matías Rojas; Wesley e Yuri Alberto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Cássio; Bruno Méndez, Gil (Lucas Veríssimo), Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera (Gabriel Moscardo), Maycon, Renato Augusto e Matías Rojas; Wesley e Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo. ESTUDIANTES: Andújar; Leonardo Godoy, Lollo, Santiago Núñez e Bendetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Rollheiser, Zuqui e Zapiola; Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

