Corinthians x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações das equipes

Chegou a hora de conhecer o campeão! Neste domingo, dia 10, Ferroviária e Corinthians vão decidir o Brasileirão feminino de 2023. No primeiro jogo, na Fonte Luminosa, em Araraquara, os times empataram sem gols. Agora, as equipes paulistas se enfrentam na Neo Química Arena e quem vencer fica com o título.

Com o apoio da torcida, que estará mais uma vez lotando o estádio em Itaquera, o Corinthians busca mais um título no futebol feminino. Em sua sétima final seguida do campeonato nacional, as comandadas de Arthur Elias tentam manter o ritmo e conquistar o título pela quinta vez em sua história. O trabalho do treinador corintiano o levou para a seleção no lugar de Bia Sundhage.

Um dos times mais tradicionais do futebol feminino do Brasil, a Ferroviária quer seu terceiro título do Campeonato Brasileiro. Duas vezes campeã da Libertadores, a equipe aposta na tradição, força coletiva e coloca sua esperança em Aline Gomes e Luciana para surpreender o favorito em sua casa.

Corinthians x Ferroviária - Brasileiro feminino Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo.

ESTÁDIO: Neo Química Arena.

DATA: 10/09/2023 (domingo).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Lelê; Katiuscia, Mariza, Yasmin e Belinha; Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Tamires; Jheniffer, Vic Albuquerque e Gabi Portilh. Técnico: Arthur Elias.

: Lelê; Katiuscia, Mariza, Yasmin e Belinha; Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Tamires; Jheniffer, Vic Albuquerque e Gabi Portilh. Arthur Elias. FERROVIÁRIA: Luciana; Mônica, Day Silva, Luana Sartório e Géssica; Barrinha, Raquel Domingues, Mylena Carioca e Suzane Pires (Aline); Eudimilla e Laryh. Treinadora: Jéssica de Lima.

ÚLTIMOS RESULTADOS