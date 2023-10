Corinthians x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Flamengo se enfrentam nesta sábado, dia 7, às 21h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, vivendo situações parecidas na temporada. Eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana pelo Fortaleza, o time paulista tenta retomar o caminho das vitórias para se distanciar da zona de rebaixamento. Trocou Luxemburgo por Mano. Já a equipe carioca vive período de instabilidade após a perda do título da Copa do Brasil e da saída de Jorge Sampaoli. Esta com técnico interino. O jogo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

A temporada de 2023 não é boa para o Corinthians. Eliminado de todas as competições que disputou e na parte de baixo da tabela do Brasileirão, o time entra para a reta final da competição com o objetivo de se distanciar do Z-4 e não ser rebaixado. Atualmente, a equipe do Parque São Jorge é 13ª colocada, com 30 pontos. Quarto técnico no ano, Mano Menezes comentou o que espera do time nas 13 rodadas que restam na competição.

“Não conseguimos fazer mais do que preparar a equipe para as partidas desde a minha chegada. Agora, vamos tentar ajustar algumas coisas para que seja possível uma melhora do time e dos atletas nas partidas até o fim do ano”, disse o treinador na coletiva após a derrota para o Fortaleza.

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

Sem técnico e buscando a Libertadores

Após perder o título da Copa do Brasil para o São Paulo, o Flamengo decidiu pelo fim da passagem de Jorge Sampaoli no clube carioca. No primeiro jogo sem o técnico argentino, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, com gol de pênalti de Pedro, mas não convenceu a torcida mais uma vez.

Ainda com Mário Jorge como interino, e sonhando com Tite, o Flamrngo carioca chega para a partida tentando manter o ritmo de resultados positivos para continuar na busca pelo G-4, que passou a ser o objetivo da temporada. Com 43 pontos, a equipe rubro-negra é a quinta colocada e precisa de uma vaga entre os quatro melhores para se classificar diretamente para a Libertadores de 2024.

O time titular deve ter o ataque formado por Pedro e Bruno Henrique. Desta forma, assim como aconteceu nas últimas partidas, Gabigol começa no banco de reservas. Além disso, Arrascaeta e Éverton Ribeiro devem formar a dupla de meias.

CORINTHIANS X FLAMENGO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 07/10 (sábado).

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X FLAMENGO AO VIVO

Premiere

Sportv

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CORINTHIANS E FLAMENGO

CORINTHIANS : Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Bidu (Fábio Santos), Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Yuri Alberto e (Romero) Wesley. Técnico : Mano Menezes.

: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Bidu (Fábio Santos), Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Yuri Alberto e (Romero) Wesley. : Mano Menezes. FLAMENGO: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro (De Arrascaeta); Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Mário Jorge

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E FLAMENGO