Corinthians x Fluminense: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Corinthians e Fluminense fazem a volta da semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira, 20h00 (horário de Brasília). Na ida, no Maracanã, as equipes empataram em 1 a 1. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

Em busca do primeiro título sob o comando de Vítor Pereira, o Corinthians entra em campo contra o Fluminense motivado pelo gol de Roger Guedes no fim da partida de ida, no Rio de Janeiro, que trouxe o confronto aberto para a capital paulista. Na história, a equipe do Parque São Jorge já levantou o troféu da Copa do Brasil em três oportunidades: 1995, 2002 e 2009.

A situação é parecida com o Fluminense. Campeão Carioca sob o comando de Abel Braga, a equipe carioca quer agora levantar um troféu com Fernando Diniz, que empolga o torcedor com uma campanha sólida no Brasileirão. A equipe é a quarta colocada, com 45 pontos. A única conquista do Fluminense no torneio aconteceu em 2007.

Equipes se enfrentam valendo vaga na final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena

HORÁRIO E LOCAL

Corinthians x Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h00(horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo-SP.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

A partida de volta da semifinal da Copa do Brasil terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os movimentos em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS– Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

FLUMINENSE – Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista, Yago Felipe, André, Arias, Ganso, Matheus Martins e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

QUEM APITA?

Árbitro: Anderson Daronco- RS-(Fifa)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves-RS

Continua após a publicidade

Assistente 2: Guilherme Dias Camilo- MG

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira-SC

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians chega para o duelo decisivo após empatar o clássico com o São Paulo por 1 a 1, no último domingo, pelo Brasileirão. Já o Fluminense vem embalado após vencer o Fortaleza por 2 a 1, também pelo Campeonato Brasileiro.