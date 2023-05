Corinthians x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Fluminense medem forças neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vêm de sequências negativas na temporada e tentam se recuperar após tropeços na Libertadores no meio desta semana. A partida tem transmissão da Globo e do Premiere.

Caso tropece neste domingo, Luxemburgo superará a marca de Carille, de 2019, quando o Corinthians permaneceu oito jogos sem ganhar no ano. Do outro lado, o Fluminense vem de três tropeços seguidos no ano, diante de Flamengo, Botafogo e The Strongest, e passa por má-fase neste momento.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo, Brasil.

ESTÁDIO: Neo Química Arena.

DATA: 28 de maio de 2023 (domingo).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

Corinthians e Fluminense medem forças pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta);

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS - Cássio (Carlos Miguel), Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

- Cássio (Carlos Miguel), Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo. FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Lima, Gabriel Pirani e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS