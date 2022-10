Corinthians x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, às 21h45, para reencontrar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra tem como principal missão vencer o duelo para adiar a conquista do título brasileiro pelo rival Palmeiras. O time alvinegro e a equipe das Laranjeiras querem uma vaga no G-4 para consolidar a vaga na próxima edição da Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

Leia também Santos cobra a CBF por pênalti ignorado antes de gol do Flamengo: ‘O que fizeram hoje foi criminoso’

O jogo entre Corinthians e Fluminense acontece nesta quarta-feira, às 21h45, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Corinthians e Fluminense medem forças pelo Brasileirão.

ONDE ASSISTIR

O duelo será transmitido pela TV Globo e pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Publicidade

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Mateus Vital (Maycon). Técnico: Vítor Pereira.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória magra, por 1 a 0, sobre o rival Santos na Vila Belmiro. Já o Fluminense ficou no empate em 2 a 2 no clássico com o Botafogo.