Corinthians x Fortaleza na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A relação do Corinthians com a fiel torcida vai ganhando contornos de paz. Para além do ânimo causado pela contratação de Memphis Depay, o time comandado por Ramón Díaz demonstra estar mais organizado e vem de resultados importantes. Nesta terça-feira, a equipe alvinegra joga contra o Fortaleza para confirmar a boa fase. Os times se enfrentam na Neo Química Arena, às 21h30, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

PUBLICIDADE O Corinthians chega ao confronto em situação confortável depois de vencer no Castelão por 2 a 0. Assim, o time alvinegro pode perder por até um gol de diferença que se classifica. Os paulistas fizeram um ótimo segundo tempo na capital cearense, desbancando o favoritismo do adversário, atual vice-campeão da Sul-Americana e terceiro colocado na tabela do Brasileirão, mesmo poupando titulares. Igor Coronado e Yuri Alberto fizeram os gols da vitória. Assim como na épica classificação à semifinal da Copa do Brasil após vitória sobre o Juventude, o placar encheu de confiança um time que ainda vive situação difícil no Campeonato Brasileiro. O Corinthians abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 28 pontos, mas está mostrando brio para sair dessa situação incômoda.

Corinthians e Fortaleza se enfrentam pela Copa Sul-Americana na Neo Química Arena. Foto: Arte/Estadão

No sábado, derrotou o lanterna Atlético-GO por 3 a 0, em jogo que marcou a estreia de Depay, e mostrou que pode, sim, escapar do Z-4 sem maiores problemas. O time tem sequência importante jogando em casa, o que também pode fazer a diferença. No próximo domingo, joga clássico com o São Paulo em Brasília. Como o foco do time está no Brasileirão, a tendência é que mais uma vez alguns titulares sejam poupados para o duelo desta terça-feira.

“Tentamos dar frescura na sequência de jogo, como aconteceu na semana passada, hoje só repetimos dois, três. Mas sempre a rotação vai continuar existindo e aqui é o que dá a briga saudável entre eles, que estão todos preparados para jogar. A gente sabe que pode tocar tanto a Copa como o torneio, todo mundo está preparado para jogar aqui dentro”, comentou o auxiliar técnico Emiliano Díaz, filho do treinador Ramón Díaz.

A tendência é que Depay seja novamente opção no banco de reservas. Após estrear com a camisa corintiana diante do Atlético-GO, o atacante reclamou de dores no tornozelo, mas exames descartaram a lesão do astro holandês. Ele jogou 28 minutos no sábado e deve ganhar minutos em campo de forma gradual.

Engana-se quem pensa que o Fortaleza jogou a toalha. O time vem embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Bahia e foi recepcionado com festa da torcida no Aeroporto Internacional Pinto Martins, na capital cearense, nesta segunda-feira. Mas a missão não será nada fácil.

Publicidade

Sem levar em consideração o Estadual, a equipe de Juan Pablo Vojvoda só saiu vitoriosa por três gols de diferença fora de casa apenas duas vezes na temporada: nas vitórias por 4 a 1 sobre o Sport, na Copa do Nordeste, e 3 a 0, sobre o Fluminense-PI, pela Copa do Brasil. O Corinthians só perdeu por esta margem apenas uma vez em 2024, quando foi derrotado pelo Cruzeiro, no Mineirão, por 3 a 0, no Brasileirão. No confronto histórico, são 19 vitórias do Corinthians contra 7 do Fortaleza, além de 9 empates.

CORINTHIANS X FORTALEZA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA SUL-AMERICANA

Data : 24/09.

: 24/09. Horário : 21h30 (de Brasília).

: 21h30 (de Brasília). Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X FORTALEZA AO VIVO PELA COPA SUL-AMERICANA

SBT (TV fechada)

(TV fechada) ESPN (pay-per-view)

(pay-per-view) Disney+ (streaming)

ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Fagner, Felix Torres, Cacá e Hugo; Ryan, Charles e Breno Bidon; Igor Coronado, Talles Magno e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

ESCALAÇÃO DO FORTALEZA