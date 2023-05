Corinthians x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em uma temporada para lá de turbulenta, o Corinthians encara mais um desafio na próxima segunda-feira, 8, ao receber o Fortaleza pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Os rivais deste jogo vivem momentos distintos no ano, tanto nacionalmente quanto nas competições internacionais.

Vanderlei Luxemburgo, o terceiro técnico dos paulistas no ano, busca a recuperação da derrota em casa para o Independiente del Valle na Libertadores e a fuga da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em contrapartida, os comandados de Juan Pablo Vojvoda entram embalados após a vitória arrasadora por 6 a 1 sobre o Estudiantes de Mérida, pela Sul-Americana, e o bom começo no nacional, com sete pontos em três jogos.

CORINTHIANS X FORTALEZA

DATA : 08/05/2023 (segunda-feira).

: 08/05/2023 (segunda-feira). HORÁRIO : 20h00.

: 20h00. LOCAL: Neo Química Arena, São Paulo (SP).

Corinthians x Fortaleza. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Maycon, Giuliano e Róger Guedes; Yuri Alberto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

- Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Maycon, Giuliano e Róger Guedes; Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo. FORTALEZA - Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe e Pochettino; Moisés e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

QUEM APITA?

Ramon Abatti Abel (SC).

ÚLTIMOS RESULTADOS