Corinthians e Goiás se enfrentam neste sábado, na Neo Química Arena, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece a partir das 21h (horário de Brasília) e será o primeiro em uma sequência importante do Corinthians na temporada, que tem decisão na Sul-Americana e clássico com o Palmeiras.

Além disso, o Corinthians defende uma marca histórica contra o Goiás. Desde que estreou a Neo Química Arena, em 2014, o time esmeraldino é o único, considerando as 19 equipes do Brasileirão deste ano, que nunca somou pontos no estádio. São cinco jogos desde a inauguração da casa corintiana, com cinco vitórias dos mandantes, com 13 gols marcados e apenas três sofridos.

O último triunfo do Goiás em São Paulo contra o Corinthians – e, consequentemente, somou pontos – foi em 2013, quando a partida foi realizada no Pacaembu. Na ocasião, a equipe esmeraldina venceu por 2 a 1. Fora do Estado, o Goiás consegue igualar as ações. No encontro mais recente, pelo Brasileirão, o Corinthians foi comandado por Cuca, em sua breve passagem de uma semana pelo clube, e foi derrotado, de virada, por 3 a 1.

Corinthians x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

CORINTHIANS X GOIÁS

LOCAL: São Paulo (SP).

ESTÁDIO: Neo Química Arena.

DATA: 26/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

SporTV (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Léo Maná (Bruno Méndez), Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Ruan Oliveira e Giuliano; Wesley, Gustavo Mosquito e Felipe Augusto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Cássio; Léo Maná (Bruno Méndez), Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Ruan Oliveira e Giuliano; Wesley, Gustavo Mosquito e Felipe Augusto. : Vanderlei Luxemburgo. GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

ÚLTIMOS RESULTADOS