Corinthians x Guarani: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Vivendo altos e baixos neste começo de temporada, o Corinthians tem mais uma missão importante na 4ª rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, na Neo Química Arena, às 20h, os comandados de Fernando Lázaro medem forças com o Guarani.

Corinthians e Guarani têm o mesmo número de pontos (4). A equipe alvinegra está na vice-liderança do Grupo C, cujo primeiro colocado é o São Bento. Já os bugrinos são segundo colocados do Grupo B, tendo o São Paulo na ponta.

Leia também Após empate sem gols com a Inter de Limeira, Corinthians treina de olho no Guarani

ONDE ASSISTIR

DATA: 24/01/2023 (terça-feira)

HORÁRIO: 20h.

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo.

NA TV: Premiere e Paulistão Play.

Corinthians e Guarani se enfrentam nesta terça pelo Paulistão. Foto: Arte/Estadão

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

GUARANI: Kozlinski; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson; Leandro Vilela, Richard Ríos e Yago; Bruninho, Neilton e Nicolas Careca. Técnico: Mozart.

ARBITRAGEM

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira.

Assistente 1: Anderson de Moraes Coelho.

Assistente 2: Diego Morelli de Oliveira.

Quarto árbitro: Marcio Mattos dos Santos.

VAR: Márcio Henrique de Góis.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Continua após a publicidade