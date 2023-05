Corinthians x Independiente del Valle: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Independiente Del Valle se enfrentam hoje, dia 02, às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto, válido pelo Grupo E, acontece na Neo Química Arena, em São Paulo.

A partida desta terça-feira marca o início de uma nova era no Corinthians. Anunciado oficialmente na última segunda-feira (1), Vanderlei Luxemburgo começará sua terceira passagem pelo clube paulista no duelo pela Libertadores perante a torcida do time paulista.

Já o Independiente Del Valle vem de cinco jogos sem perder na temporada. Apesar do bom momento nas competições nacional, a última rodada da equipe foi quando atuou fora de casa contra o Argentinos Juniors, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2023.

Corinthians busca voltar a vencer na estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe Foto: AP Photo/Andre Penner

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo

ESTÁDIO: Neo Química Arena

DATA: 2 de Abril de 2023.

HORÁRIO: 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Paramount + (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Fagner, Gil, Murillo (Bruno Méndez) e Bidu (Fábio Santos); Roni, Fausto Vera e Giuliano (Maycon/Romero); Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Cássio; Fagner, Gil, Murillo (Bruno Méndez) e Bidu (Fábio Santos); Roni, Fausto Vera e Giuliano (Maycon/Romero); Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo. INDEPENDIENTE DEL VALLE: Ramírez; Schunke, Carabajal e Garcia; Cordeieo, Ortiz, Pellerano, Faravelli, Paéz e Sornoza; Díaz. Técnico: Martín Anselmi.

ARBITRAGEM

Árbitro : Piero Maza-CHI

Piero Maza-CHI Assistente 1: Jose Retamal-CHI

Assistente 2: Alejandro Molina-CHI

Árbitro de vídeo (VAR): Manuel Vergara-CHI

ÚLTIMOS RESULTADOS