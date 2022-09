Corinthians x Inter marca reencontro de Rafael Ramos e Edenílson após acusação de racismo

A disputa por um lugar entre os primeiros colocados do Brasileirão e a rivalidade que se acirrou nos últimos anos não são os únicos componentes de Corinthians x Internacional. O jogo deste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, marca o reencontro de Rafael Ramos e Edenílson quatro meses depois de o lateral-direito corinthiano ter sido acusado de racismo pelo volante colorado.

Em 14 de maio, no Beira-Rio, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão, Edenílson ficou revoltado após uma jogada com o rival e saiu reclamando que teria sido alvo de racismo. Ele informou ao árbitro que teria ouvido “fod*-se, macaco”, da boca do lateral adversário. Chegou a ser preso em flagrante no dia da partida, mas saiu depois de pagar fiança de R$ 10 mil.

Ramos se tornou réu nesta semana pelo suposto episódio de injúria racial depois que a 14ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, liderada pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, acolheu a denúncia do Ministério Público.

Uma série de perícias foram feitas com base em imagens do jogo no Beira-Rio e apontaram resultados diferentes.

O caso também é investigado na esfera esportiva. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgaria o episódio nesta semana, mas a audiência foi postergada a pedido da defesa do atleta do Corinthians. Os dois prestaram depoimentos no STJD e mantiveram as versões apresentadas anteriormente.

Rafael Ramos teria chamado Edenílson de "macaco" durante jogo do Brasileirão Foto: Reprodução/Premiere

Rafael Ramos, 21 anos, é reserva de Fagner no Corinthians. O português desembarcou no Brasil nesta temporada e vestiu a camisa alvinegra em 20 jogos até o momento. Experiente volante de 32 anos, inclusive com passagem pelo Corinthians, Edenílson está no Inter desde 2017. Embora tenha perdido a titularidade, é uma das referências do time treinado por Mano Menezes.

Caso haja vencedor no confronto deste domingo, os três pontos serão comemorados em dobro, visto que ambos somam os mesmos 42 pontos e disputam um lugar entre os líderes. O Corinthians aparece na frente na tabela por ter uma vitória a mais - 12 a 11.

CORINTHIANS X INTER

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Cantillo (Roni ou Ramiro), Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

INTER: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, De Pena, Mauricio e Wanderson; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

Horário: 16h.

Local: Neo Química Arena.

TV: Globo e Premiere.