Corinthians x Internacional: escalações prováveis, onde assistir, horário e arbitragem

O Corinthians recebe o Internacional neste domingo, às 16h, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá a transmissão da TV Globo e do canal Premiere, por meio do pay per view.

Os dois clubes somam 42 pontos na tabela de classificação e brigam diretamente por uma vaga no G-4 nacional. O alvinegro, à frente nos critérios de desempate, não conta com Du Queiroz, suspenso. Vítor Pereira não deve poupar ninguém e escalará o que tem de melhor à disposição.

Corinthians e Inter fazem confronto direto em Itaquera Foto: Arte/Estadão

O técnico Mano Menezes não possui desfalques e dará sequência à equipe que vem embalando no Brasileirão. Já são três vitórias seguidas para o colorado: Fluminense, Avaí e goleada diante do Juventude. Em caso de vitória neste domingo e tropeços de Flamengo e Fluminense, os dois times que duelam na capital paulista podem assumir a vice-liderança da competição.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Corinthians e Internacional acontece neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em Itaquera, São Paulo.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TV Globo e do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Xavier), Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira

INTERNACIONAL - Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Johnny, De Pena e Maurício; Wanderson e Alemão. Técnico: Mano Menezes

ARBITRAGEM

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC),

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC),

Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de uma vitória diante do Red Bull Bragantino, por 1 a 0, em casa, no Brasileirão. Já o Internacional atropelou o Juventude no Beira-Rio, por 4 a 0, também pela liga nacional.