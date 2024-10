Corinthians x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Por mais que tenha melhorado seu desempenho, o Corinthians ainda não deu à torcida o esperado alívio na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. A última vez em que terminou uma rodada fora da degola foi na 20ª, no final de julho. Agora, chega à 30ª em situação delicada, precisando vencer o Internacional na Neo Química Arena, em duelo marcado para as 19 horas deste sábado, com chance de estreia de Memphis Depay como titular.

Com 28 pontos, em 18º lugar, o time alvinegro pode terminar a rodada escapando da zona de queda. Para isso, precisa vencer e contar com um tropeço do Vitória - 17º, também com 28 - ante o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Dessa forma, os corintianos ultrapassariam também o 16º colocado Fluminense, primeiro fora da degola, com 30 pontos, que já foi a campo na rodada e venceu o Cruzeiro. O time carioca tem um jogo atrasado para disputar no dia 22 de outubro, contra o Athletico-PR, dono de 31 pontos e da 15ª posição neste momento.

Corinthians e Inter se enfrentam neste sábado. Foto: Arte/Estadão

Dividido entre o desespero no Brasileiro e o sonho dos títulos nas copas do Brasil e Sul-Americana, o Corinthians vem de uma derrota por 1 a 0 para o Flamengo no Maracanã, pela rodada de ida das semifinais do torneio nacional. Na partida, foi dominado e contou com grandes intervenções do goleiro Hugo para se manter vivo na briga pela vaga na final.

O time que vai a campo neste sábado deve ser bem diferente do que se apresentou no Rio. Além do rodízio implementado pela comissão técnica, o lateral-direito Fagner e o zagueiro André Ramalho foram expulsos na derrota por 3 a 1 em clássico com o São Paulo e estão suspensos, assim como Romero, pelo terceiro amarelo.

O atacante paraguaio é um dos homens de confiança de Ramón Díaz e foi titular por quatro jogos seguidos, mesmo com o revezamento entre Brasileiro e Copas. Tal ausência pode abrir caminho para o holandês Memphis Depay realizar sua primeira partida como titular, já que Talles Magno ainda se recupera de lesão. Héctor Hernández, Pedro Henrique e Giovane também são opções para o ataque. A única vaga garantida é a de Yuri Alberto.

Embora tenha ficado claro por suas atuações que ainda precisa de ritmo de jogo, Depay teve sua primeira semana cheia de trabalho desde que chegou ao Corinthians, já que não está inscrito na Copa do Brasil. Por isso, aproveitou esses dias para aprimorar a parte física. Ainda não deve aguentar jogar uma partida inteira, mas pode somar pela primeira vez 45 minutos em campo. Nas três partidas que disputou, teve média de 32 minutos.

A tendência é que, mesmo em casa, o Corinthians tenha um jogo muito duro pela frente, pois o Internacional vive ótimo momento. Focado apenas na disputa do Brasileirão, o time gaúcho não sabe o que é perder há oito jogos, com seis vitórias e dois empates. A última derrota foi por 1 a 0 para o Atlético-GO, no dia 18 de agosto.

Depois de vencer o Vitória por 3 a 1, o técnico Roger Machado deve fazer apenas uma alteração na equipe colorada para desafiar o adversário paulista. O volante Fernando está suspenso, além de estar se recuperando de uma lesão na panturrilha, e deve ser substituído por Rômulo.

CORINTHIANS X INTER: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 04/10/2024.

04/10/2024. Horário : 19 horas (de Brasília).

: 19 horas (de Brasília). Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR A CORINTHIANS X INTER AO VIVO PELO BRASILEIRÃO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTER INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado. ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS X JUVENTUDE 02/10 - Flamengo 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 29/09 - Inter 3 x 1 Vitória - Brasileirão