Corinthians x Ituano: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Ituano jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida coloca frente a frente equipes que vivem momentos diferentes no estadual até aqui.

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X ITUANO

Corinthians x Ituano terá transmissão no canal da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV por assinatura, e do Paulistão Play, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília) na Neo Química.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CORINTHIANS: Cássio, Fágner, Gil, Bruno Mendez e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

ITUANO: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Mário Sérgio; Marcelo Freitas, André Luiz e Eduardo Person; Gabriel Barros (Yago), Paulo Victor e Rafael Silva. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Fazendo valer o fator casa durante quase toda a primeira fase, o Corinthians não teve dificuldades para se classificar em sua chave. No fechamento da primeira fase, o time de Fernando Lázaro venceu o Santo André, por 3 a 1, na Neo Química Arena. Já o Ituano lutou contra o rebaixamento para a Série A2 até as últimas rodadas e conseguiu a vaga no mata-mata ao vencer o Santos, por 3 a 0, em casa.