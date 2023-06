Corinthians x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Eliminados, os adversários desta noite ainda buscam um lugar nos playoffs da Copa Sul-Americana.

No Grupo E, o Corinthians soma quatro pontos, assim como o Liverpool. A diferença entre os adversários se encontra no saldo de gols. Enquanto os alvinegros têm -2, os uruguaios aparecem com -5. Por isso, aos comandados de Vanderlei Luxemburgo basta o empate. Já aos visitantes só interessa a vitória.

CORINTHIANS x LIVERPOOL

DATA : 28/06 (quarta-feira).

: 28/06 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Neo Química Arena.

Corinthians e Liverpool medem forças nesta quarta-feira em Itaquera. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (apenas para SP).

ESPN.

Star+.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Carlos Miguel; Rafael Ramos, Caetano (Renato), Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera, Giuliano e Matheus Araújo; Adson, Pedro e Giovane (Wesley). Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Caetano (Renato), Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera, Giuliano e Matheus Araújo; Adson, Pedro e Giovane (Wesley). : Vanderlei Luxemburgo. LIVERPOOL-URU: Britos; Martirena, Pereira, Izquierdo e Samudio; Lucas Lemos, Gonzalo Nápoli e Fabricio Díaz; Rivero, Otormín e Rubén Bentancourt. Técnico: Jorge Bava.

ÚLTIMOS RESULTADOS