Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Mirassol jogam neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Os dois times estão fazendo uma estadual diferente, com o time de Itaquera lutando para ficar entre os melhores e a equipe do interior brigando contra o rebaixamento.

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X MIRASSOL

Corinthians x Mirassol terá transmissão na TNT Sports e HBO Max. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília) na Neo Química Arena.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CORINTHIANS: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Balbuena e Bidu; Fausto Vera, Maycon, Giuliano e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Mirassol: Alex Muralha, Ramon, Kelven, Aderlan e Guilherme Biro; Yuri, Gabriel e Danielzinho; Fernandinho, Zé Roberto e Negueba. Técnico: Ricardo Catalá.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians segue fazendo valer o fator casa no Paulistão. Nas últimas rodadas, a equipe venceu o Botafogo em casa, perdeu para o São Bernardo e empatou com a Portuguesa, fora de casa. Na última quinta-feira, o time de Fernando Lázaro empatou com o Palmeiras. Já o Mirassol venceu a Ferroviária, empatou com São Bento e Bragantino e venceu o Ituano no meio de semana.