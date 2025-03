Corinthians x Palmeiras: clubes aprovam e final do Paulistão terá impedimento semiautomático

Além da definição das datas para a final do Campeonato Paulista, o conselho técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, nesta terça-feira, 11, que as partidas entre Corinthians e Palmeiras contarão com a tecnologia do impedimento semiautomático. Será a primeira vez que este sistema é adotado no País e contou com a aprovação dos clubes.

Desde o último ano, clubes e federações têm discutido a implementação do recurso no futebol brasileiro. No Paulistão, a tecnologia será idêntica àquela utilizada na Champions League, Premier League, Copa do Mundo e Eurocopa, por exemplo.

“A FPF tem um DNA de inovação em prol do futebol. É um orgulho enorme —e uma grande responsabilidade— trazermos pela primeira vez ao Brasil o impedimento semiautomático para oferecer mais ferramentas à arbitragem. E ver isso acontecer no Paulistão, o maior Estadual do País, é uma conquista para os clubes paulistas e para o futebol de São Paulo”, afirmou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelas finais do Paulistão a partir deste domingo. Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Para os jogos no Allianz Parque e na Neo Química Arena, dez novas câmeras serão implementadas ao redor do campo, para conseguir proporcionar uma visão 3D do jogo e rastrear todos os atletas. Além disso, a tecnologia enviará à sala de vídeo 50 quadros a cada segundo, o que gera a posição exata de cada atleta no campo – permitindo decidir, em segundos, se houve ou não um impedimento. A ideia de que o VAR no futebol brasileiro passasse a contar com esse sistema foi ventilada na CBF. “A gente está levantando a possibilidade de utilizar. Tirar da mão do humano”, revelou Wilson Seneme, então presidente da comissão de arbitragem, no último ano.

Além dos custos, o maior impeditivo é a complexidade e a operação para implementar as câmeras em todos os estádios da Série A do Campeonato Brasileiro. Além daqueles que receberam a Copa do Mundo de 2014, poucos seriam viáveis para colocar a tecnologia em prática. Pela infraestrutura necessária e pela complexidade da operação envolvida.

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Paulistão neste domingo, 16, no Allianz Parque. O Corinthians busca o 31° título, enquanto o Palmeiras tenta alcançar o 27° e um tetracampeonato inédito na era profissional. Esta também será a primeira vez, desde 2020, que os clubes se enfrentam em uma final Estadual.