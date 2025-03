Corinthians x Palmeiras: convocados viram dor de cabeça para Abel e Ramón no Paulistão

As classificações de Corinthians e Palmeiras para a final do Campeonato Paulista, somada ao calendário do futebol brasileiro, podem gerar dores de cabeça para Ramón Díaz e Abel Ferreira montarem suas equipes na partida de volta, na Neo Química Arena. Isto porque, pela Data Fifa, que se encerra no dia 25 de março, terão uma série de jogadores convocados – em especial, a legião estrangeira.

A primeira partida da decisão acontece no dia 16 de março, no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília). No dia seguinte, os atletas convocados se juntam às suas respectivas seleções. Este duelo não preocupa os treinadores estrangeiros, mas a data da segunda partida gera um problema logístico aos clubes. Corinthians e Palmeiras se enfrentam na quinta-feira, 27, na Neo Química Arena, pelo duelo de volta, às 21h35 (de Brasília).

PUBLICIDADE Em ofício assinado por Ednaldo Rodrigues, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que os Estaduais deveriam se encerrar até o dia 26, mas a FPF conseguiu que a data da partida de volta fosse na quinta-feira, 27, dando um maior descanso aos jogadores convocados. Corinthians e Palmeiras, inicialmente, estreiam no Brasileirão no sábado, 29, mas a data das partidas pode sofrer alteração em função da decisão do Paulistão. Até o momento, na América do Sul, apenas Brasil, Peru, Bolívia e Venezuela divulgaram a lista de atletas convocados. Outras farão o mesmo em breve, aumentando a lista de desfalques de Corinthians e Palmeiras. Todas as seleções sul-americanas entram em campo pela 14ª rodada na terça-feira, dia 25, o que se torna um obstáculo para esses jogadores, com desgaste, serem utilizados sem impedimentos.

Publicidade

Memphis Depay e Richard Ríos, de Corinthians e Palmeiras, devem reforçar suas seleções na Data Fifa. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Nesta segunda-feira, André Carrillo foi chamado para defender o Peru nos próximos jogos da Eliminatórias. A convocação surpreendeu o Corinthians pelo fato de o antigo técnico do Peru, Jorge Fossati, não ter o meia nos planos. Com a saída do uruguaio, Óscar Ibáñez assumiu de maneira interina e o retorno do corintiano foi uma das novidades.

Além dele, o Corinthians ainda deve ceder outros quatro jogadores para seleções na Data Fifa, sendo três destes titulares: o venezuelano José Martinez, também convocado nesta segunda, o equatoriano Félix Torres, o holandês Memphis Depay e o paraguaio Ángel Romero.

O caso do holandês é o que menos preocupa o Corinthians, já que a Holanda enfrenta a Espanha nos dias 20 e 23, permitindo que ele volte a tempo da segunda partida do Estadual. A situação poderia ser ainda pior, já que Yuri Alberto e Hugo Souza estavam na pré-lista de Dorival para as partidas contra Colômbia e Argentina, mas não entraram no corte final.

Do lado do Palmeiras, por enquanto, Estêvão já está convocado à seleção brasileira. Mas a lista certamente aumentará quando outras seleções definirem seus convocados. O zagueiro Gustavo Gómez e o volante Richard Ríos são presença certa nas relações de Paraguai e Colômbia, respectivamente.

Publicidade

Estêvão, do Palmeiras, foi convocado por Dorival Júnior para as partidas das Eliminatórias, em março. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O lateral Piquerez, o volante Emi Martínez e o atacante Facundo Torres estão na pré-lista do Uruguai e podem estar na lista final de Marcelo Bielsa. Todos os seis são considerados titulares por Abel Ferreira e são utilizados no esquema alviverde.

Em ofício assinado por Ednaldo Rodrigues, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que os Estaduais deveriam se encerrar até o dia 26, mas a FPF conseguiu que a data da partida de volta fosse na quinta-feira, 27, dando um maior descanso aos jogadores convocados. Corinthians e Palmeiras, inicialmente, estreiam no Brasileirão no sábado, 29, mas a data das partidas pode sofrer alteração em função da decisão do Paulistão.