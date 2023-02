Corinthians x Palmeiras mobiliza esquema de segurança especial e tem temor por brigas

Corinthians e Palmeiras fazem nesta quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena o primeiro dérbi de 2023. Válido pela nona rodada do Paulistão, clássico, ainda que com a manutenção da torcida única nas arquibancadas em Itaquera, mobiliza esquema especial de segurança devido ao temor da existência de confrontos envolvendo as principais organizadas dos arquirrivais.

“Faremos policiamento preventivo especializado em pontos estratégicos na cidade”, afirma ao Estadão César Saad, titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).

Leia também Secretário de Segurança de SP rejeita volta de duas torcidas em clássicos: ‘Não estamos preparados’

Segundo Saad, a polícia fará uma operação de acompanhamento do deslocamento das principais organizadas até o estádio em Itaquera. A Polícia Civil terão acesso às câmeras de trens e metrôs.

Na terça, antevéspera do jogo, houve uma reunião com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Federação Paulista de Futebol, clubes, órgãos de mobilidade urbana (CET, Metro, CPTM, SPTrans, Via Mobilidade), subprefeitura de Itaquera. Guarda Civil Metropolitana e as torcidas organizadas, com o objetivo, segundo a PM de “minimizar os riscos de quebra da ordem pública.

Dudu e Renato Augusto são dois dos principais nomes de Palmeiras e Corinthians Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Ficou estabelecido, conforme a PM, o reforço do policiamento territorial com foco nos locais de aglomeração, incluindo as sedes de torcidas, e circulação de público, como estações de metrô e pontos de ônibus.

Na quarta, o delegado Saad se reuniu com membros da Mancha Alviverde e da Gaviões da Fiel, principais organizadas de Palmeiras e Corinthians, respectivamente.

Continua após a publicidade

Há o temor de uma resposta violenta de corintianos depois do confronto da madrugada da sexta-feira passada, horas depois do Palmeiras jogar no Allianz Parque e o Corinthians em São Bernardo. Na ocasião, palmeirenses emboscaram um ônibus com integrantes da Gaviões da Fiel na Avenida do Estado.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), quatro pessoas, todos corintianos, foram encaminhadas com ferimentos graves ao hospital de Ermelino Matarazzo. Alguns dos feridos tiveram fraturas nas pernas e afundamento da face.

Ônibus da torcida Gaviões da Fiel, do Corinthians, foi depredado por integrantes da Mancha Alviverde, do Palmeiras na semana passada Foto: Reprodução/Twitter

No entanto, depois de uma reunião com lideranças de bairro e de subsedes, a diretoria da Mancha Alviverde afirmou que não vai “tolerar a participação de qualquer um dos associados em brigas ou atos de violência, sob pena de punição”.

Corinthians imponente como mandante

O dérbi desta quinta-feira será o maior desafio para Fernando Lázaro. O jovem treinador foi aprovado no primeiro teste mais difícil, o clássico com o São Paulo no Morumbi, vencido pelo time alvinegro. No entanto, a equipe anda cambaleante, com dois tropeços inesperados.

Continua após a publicidade

São 14 pontos, fruto de quatro vitórias e dois empates em oito partidas no torneio estadual, que garantiram ao time a liderança do Grupo C. A ideia é repetir no clássico o desempenho mostrado em casa nos jogos anterior. Como visitante, a equipe tem vacilado, mas como mandante registra 100% de aproveitamento no ano.

Fernando Lázaro ganhou todos os jogos como mandante no comando do Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Lázaro, inclusive, ganhou todos os jogos em que comandou o Corinthians na Neo Química Arena, incluindo os compromissos das duas passagens anteriores como interino. São oito triunfos em oito duelos.

“Sabemos da dimensão do dérbi”, disse o técnico, sucintamente. “É outra condição em todos esses aspectos de jogo, do que possibilita de jogar”. Para o veterano Fábio Santos, ainda que o rival viva uma fase melhor, com títulos empilhados e comandado pelo mesmo treinador há mais de dois anos, não há favorito no dérbi.

“Em clássico todo mundo entra motivado, com frio na barriga, querendo que chegue logo. Sabemos do momento do Palmeiras, mas clássico é diferente de qualquer jogo. Histórico e momento ficam um pouco de lado. A gente vai jogar ao lado do nosso torcedor, na nossa casa”, opinou.

Domínio alviverde

O Palmeiras é o único invicto no Paulista e o único com 100% de aproveitamento como visitante, além de defender a melhor campanha no geral da primeira fase ao liderar o Grupo D com 20 pontos. Também ostenta a melhor defesa, vazada apenas duas vezes.

Continua após a publicidade

O time de Abel Ferreira ganhou os três duelo com o Corinthians em 2022, incluindo o clássico na Neo Química Arena. Se vencer de novo na casa do rival, vai igualar o retrospecto no estádio em Itaquera.

Desde a inauguração, em 2014, a arena corintiana recebeu o dérbi 17 vezes. São, até o momento, sete vitórias do Corinthians, seis do Palmeiras e quatro empates.

Palmeiras ganhou todos os duelos com o Corinthians em 2022 Foto: Alex Silva/Estadão

“Os clássicos envolvem muitas emoções, principalmente da parte dos torcedores. A gente anda na rua, vai a algum restaurante e alguém sempre dá uma gritadinha: ‘tem que ganhar quinta-feira’”, disse o veterano Marcos Rocha.

O Palmeiras perdeu apenas um dos últimos 11 clássicos contra o Corinthians, somando três vitórias consecutivas: 2 a 1 no Allianz Parque, pelo Paulista 2022; 3 a 0 na Arena Barueri, pelo Brasileiro 2022; e 1 a 0 na Neo Química Arena, novamente pelo Brasileiro 2022. No total, são seis triunfos e quatro empates no período.

“Um jogo importante contra o Corinthians, para a história do clube, para os jogadores. Clássico sempre motiva, é um algo a mais, e precisamos que nossa equipe esteja mais do que 100% para conquistarmos essa vitória para nós”, foi o que disse Dudu. O ídolo palmeirense está acostumado a enfrentar o Corinthians, uma vez que disputa o clássico desde 2015. Caso entre em campo, chegará à marca de 100 jogos pela equipe no Paulistão.

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Continua após a publicidade

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick. Técnico:

Juiz: Raphael Claus.

Horário: 21h30.

Local: Neo Química Arena.

TV: HBO Max, TNT.