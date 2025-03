Corinthians x Palmeiras na final do Paulistão: o que se sabe sobre a decisão

Está definida a final do Campeonato Paulista de 2025. Depois de o Corinthians passar neste domingo pelo Santos, o Palmeiras derrotou o São Paulo, nesta segunda-feira, e brigará pelo tetracampeonato estadual no dérbi com o arquirrival, que busca o primeiro título desde 2019.

A primeira partida da decisão será na casa palmeirense e a finalíssima, com mando corintiano. Alguns detalhes dos dois confrontos, no entanto, ainda não estão confirmados.

Palmeiras e Corinthians disputarão o título do Paulistão 2025. Foto: Alex Silva/Estadão

O duelo de ida, que acontece no próximo domingo (16 de março), pode não ser disputado no Allianz Parque. Isso porque no dia anterior, sábado, o estádio recebe o show da banda britânica Simply Red. A Arena Barueri poderia ser uma alternativa caso o Allianz realmente não tenha condições.

E o jogo de volta, definido na Neo Química Arena, inicialmente aconteceria no dia 26 de março, uma quarta-feira. Porém, no dia 25 de março as seleções sul-americanas estarão em ação pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Para que Palmeiras e Corinthians não sofram com o desfalque dos seus atletas convocados, a finalíssima poderia ser alterada para o dia seguinte, 27 de março, uma quinta-feira.

Possíveis datas e locais da final do Campeonato Paulista

16/03 - Palmeiras x Corinthians - Allianz Parque (a definir)

26 ou 27/03 (a definir) - Corinthians x Palmeiras - Neo Química Arena