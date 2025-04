Corinthians x Palmeiras no Brasileirão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Atual campeão, o Corinthians chega para o duelo na vice-liderança da competição, com sete pontos, depois de empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino na última rodada. Este é o primeiro clássico da equipe alvinegra no Brasileirão Feminino, que tenta dar uma resposta ao torcedor depois de revés diante do São Paulo na Supercopa.

As corintianas estão invictas, assim como o Palmeiras, que soma uma vitória e dois empates até aqui. No último compromisso, ficou no 3 a 3 com o Grêmio, na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição nacional. Agora, tenta se recuperar, e manter a invencibilidade, diante do maior rival.