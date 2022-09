Corinthians x Palmeiras pela final do Brasileiro sub-20 faz São Paulo jogar às 20h no domingo

O último compromisso do São Paulo antes de a delegação viajar a Córdoba, na Argentina, para a decisão da Sul-Americana, sofreu alterações e acontece neste domingo, dia 25, às 20 horas. O time de Rogério Ceni enfrenta o Avaí no Morumbi em duelo que abre a 28ª rodada do Brasileirão.

A partida estava agendada para o dia 27, terça-feira, mas foi antecipada a pedido do São Paulo assim que a equipe garantiu vaga na final da Sul-Americana. Jogando no domingo o time tem dois dias a mais para descansar e treinar antes da partida mais importante do ano contra o Independiente del Valle, do Equador. A delegação são-paulina embarca quarta-feira, 28, para Córdoba.

O jogo contra o Avaí seria disputado às 16h, horário nobre do domingo, mas acabou remarcado para as 20h, um horário incomum para o dia, graças à final do Campeonato Brasileiro sub-20 entre Palmeiras e Corinthians. Trata-se de uma habitual medida de segurança tomada pelas autoridades para evitar confrontos entre torcedores dos três principais times de São Paulo no deslocamento para ver as partidas.

Jovem atacante Endrick em ação pelo sub-20 do Palmeiras Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

O dérbi que decide em um jogo único o Brasileirão sub-20 será disputado também no domingo, mas pela manhã, às 11h, na Neo Química Arena. O Corinthians joga em casa porque fez melhor campanha na competição. Foram vendidos, até esta sexta-feira, 10 mil ingressos.

Depois de derrotar o Ceará em Fortaleza e abrir certa distância para a zona de rebaixamento, o São Paulo espera casa cheia para se despedir de seu torcedor. São esperados aproximadamente 50 mil são-paulinos no Morumbi. A equipe ocupa o 13º posto, com 34 pontos somados.

Na final da Sul-Americana, haverá maioria de são-paulinos. O clube tem direito a 14 mil ingressos, mas contará com mais torcedores nas arquibancadas do estádio Mário Kempes porque o Del Valle abriu mão de 12.500 entradas, que acabaram devolvidas para a Conmebol.