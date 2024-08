Corinthians x Red Bull Bragantino no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Embalado pela classificação às quartas de final na Copa do Brasil, o Corinthians se prepara para uma “jornada dupla” com o Red Bull Bragantino. O primeiro confronto entre as equipes acontece neste sábado, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, os times se enfrentam no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela primeira partida do confronto das oitavas da Copa Sul-Americana.

Sem vencer há três partidas no Brasileirão, o Corinthians vive situação complicada na competição. O time do Parque São Jorge é o antepenúltimo colocado, na 18ª posição, somando 20 pontos. A título de comparação, a equipe paulista já foi ultrapassada na tabela de classificação pelo Fluminense, que amargou a lanterna durante várias rodadas e se mantém firme na briga para escapar da zona de rebaixamento.

Corinthians x Red Bull Bragantino se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Uma vitória em casa pode ser suficiente para o time alvinegro sair do Z-4 ainda nesta rodada, mas o clube depende de tropeços de Internacional, Vitória, Grêmio e Juventude. Apesar da classificação na Copa do Brasil, e a Sul-Americana ser uma chance de o clube voltar à Libertadores, a comissão técnica admite que o principal objetivo é livrar o Corinthians do risco de queda à Série B. “A prioridade para a gente é o Brasileirão, mas a classificação nos ajuda a crescer animicamente. Vamos planejando jogo a jogo”, comentou o auxiliar Emiliano Díaz, braço-direito e filho de Ramón Díaz, após a classificação diante do Grêmio, nos pênaltis.

Impossibilitado de negociar pontos, o Corinthians vai com força máxima para a partida deste sábado. Depois de poupar jogadores na Copa do Brasil, Ramón Díaz deve ter o retorno de atletas importantes no time titular, como Fagner, Raniele e Rodrigo Garro. O esquema com três zagueiros deve ser desfeito, enquanto Pedro Henrique pode ganhar uma chance na frente caso o treinador abra mão de um jogador no meio.

Yuri Alberto, se recuperando de uma cirurgia para a retirada de pedras na vesícula, e Alex Santana, com grave lesão na coxa esquerda, deve voltar somente em novembro. Nesta sexta-feira, o Corinthians anunciou a contratação do atacante Talles Magno, de 22 anos, que estava no New York City, dos Estados Unidos. Revelado nas categorias de base do Vasco, o jogador já está regularizado e pode estrear neste sábado.

Na décima colocação, com 26 pontos, o Bragantino mira voos mais altos no Brasileirão. O clube busca recuperação após ser eliminado na Copa do Brasil pelo Athletico Paranaense.

Publicidade

O time do técnico Pedro Caixinha deve ter o retorno do zagueiro Eduardo Santos, e o lateral-direito Andrés Hurtado, que não entra em campo pela equipe desde abril por causa de uma lesão na coxa direita.

O time do interior paulista vem de quatro vitórias consecutivas no embate com o Corinthians. A última vez que a equipe alvinegra venceu o confronto foi em agosto de 2022, pelo Brasileirão. No confronto histórico, são 60 partidas entre os clubes, com 25 triunfos para o time da capital, contra 15 da equipe de Bragança, e 20 empates.

CORINTHIANS X RED BULL BRAGANTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 10/08/2024

10/08/2024 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

ONDE ASSISTIR A CORINTHIANS X RED BULL BRAGANTINO AO VIVO

Globo (TV aberta)

(TV aberta) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

PUBLICIDADE CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Raniele, Charles, Ryan (Pedro Henrique) e Rodrigo Garro; Romero e Giovane. Técnico: Ramón Díaz. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Douglas Mendes e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha. ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E RED BULL BRAGANTINO 07/08 - Bragantino 2 x 3 Athletico-PR - Copa do Brasil

07/08 - Grêmio 0 x 0 Corinthians - Copa do Brasil