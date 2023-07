Corinthians x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ainda em uma fase turbulenta, mesmo com a recente vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool (URU) pela Copa Libertadores, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, 2, na Neo Química Arena, buscando se afastar da zona de rebaixamento. O time de Bragança Paulista, por sua vez, quer se manter vivo na disputa pelo G-6.

Após colocar um time recheado de jovens para jogar no meio da semana, Vanderlei Luxemburgo deve voltar com grande parte de seus titulares para o confronto. Renato Augusto, lesionado, e Fábio Santos, suspenso, são os principais desfalques, além de Paulinho, que só volta em 2024. Já os comandados de Pedro Caixinha sofrerão apenas com a ausência de Vitinho, que atingiu o limite de três cartões amarelos, ou seja, virão quase com força máxima.

Corinthians x Red Bull Bragantino. Foto: Arte/Estadão

CORINTHIANS X RED BULL BRAGANTINO

LOCAL: São Paulo.

ESTÁDIO: Neo Química Arena.

DATA: 2 de julho de 2023 (domingo).

HORÁRIO: 11h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Matheus Bidu; Roni, Maycon, Ruan Oliveira e Guilherme Biro; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Matheus Bidu; Roni, Maycon, Ruan Oliveira e Guilherme Biro; Róger Guedes e Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo. RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Erick Ramires e Sorriso; Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS