Corinthians x Santo André: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Santo André se enfrentam neste sábado, 4, 18h30 (Horário de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O jogo, que estava marcado para domingo, 5, foi remarcado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) por conta de um “ajuste na tabela”.

A partida ocorre na Neo Química Arena, mas ambos os times já tem o destino selado na competição. Líder do Grupo C, o Corinthians não tem sua liderança ameaçada na última rodada. Já o Santo André não tem como se classificar para a etapa final do torneio, mas também não corre risco de rebaixamento.

CORINTHIANS X SANTO ANDRÉ

DATA: 04/03 (sábado).

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Neo Química Arena, em Itaquera.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

YouTube

Premiere

Paulistão Play

Corinthians x Santo André Foto: Arte/ Estadão

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio, Fágner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Santo André: Lucas Frigeri, Ednei, Rodolfo Filemon e Rafael Forster; Ricardo Luz, Nenê Bonilha, Dudu Vieira, Gerson Magrão e Igor Fernandes; José Hugo e Gabriel Taliari. Técnico: Matheus Costa.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians chega à última rodada do Paulistão após um clássico contra o Santos. Na Vila Belmiro, as equipes empataram por 2 a 2 em um jogo disputado até o último minuto. Antes disso, o time comandado por Fernando Lázaro havia ganhado do Mirassol por 3 a 0 e empatado com o Palmeiras, também por 2 a 2.

Continua após a publicidade

Já o Santo André busca encerrar a sequência de duas derrotas em sua última partida no campeonato. A equipe do ABC paulista perdeu para o Mirassol por 1 a 0 na última segunda-feira e, antes disso, já havia sido derrotada pelo Ituano por 2 a 0.