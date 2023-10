Corinthians x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Santos fazem um clássico dos desesperados neste domingo. Nem mesmo a vitória de ambos na rodada passada tirou o peso dos ombros dos atletas e comissões técnicas na luta pela sobrevivência na elite do Campeonato Brasileiro. O duelo alvinegro acontece neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, e quem vencer vai dar um grande passo para se afastar de vez da zona de rebaixamento e começar a se concentrar na garantia de uma vaga na Sul-Americana de 2024.

Diante do Cuiabá, o Corinthians obteve sua primeira vitória desde a chegada de Mano Menezes. A partida não foi exuberante, mas eficaz, com boa atuação defensiva e aproveitando, na bola parada, uma forma de encontrar o gol que garantiu os três pontos. O Santos também fez um jogo tenso, diante de um adversário mais frágil, o Coritiba. A polêmica arbitragem, porém, deu contornos dramáticos ao duelo. O time da Baixada saiu de campo vitorioso, contando novamente com a estrela de Marcos Leonardo.

Ainda é um desafio para o Corinthians encontrar sua melhor forma ofensiva. É de praxe em equipes de Mano Menezes que a defesa seja o primeiro setor a ser corrigido e nessa terceira passagem pelo clube do Parque São Jorge não tem sido diferente. “Fazia tempo que não encerrávamos um jogo sem tomar gol, e isso vale bastante. Tenho uma tese que defendo: sempre que a gente passa um tempo com alguma dificuldade, logo se preocupa em querer ganhar, mas acho que primeiro tem de estancar as derrotas. Estancarmos, paramos, solidificamos um pouquinho, vamos ganhando confiança”, avaliou Mano.

Ameaçados pela degola, Corinthians e Santos se enfrentam em Itaquera. Foto: Arte/Estadão

O Santos tem apenas três pontos a menos que o Corinthians na tabela do Brasileirão. No entanto, a derrota por 7 a 1 para o Inter há uma semana faz com que o time da Baixada entre em campo neste domingo com horizontes contrastantes: tem a missão da vitória para recuperar de vez os ânimos, mas enxerga no rival o favoritismo e a “obrigação” da vitória por jogar em Itaquera. Ao Santos resta saber aproveitar essa condição.

O técnico Marcelo Fernandes decidiu antecipar a concentração dos atletas santistas para o clássico. Desde sexta-feira, os jogadores estão no CT Rei Pelé, onde fazem todas as atividades de campo, academia e outros cuidados para não deixar o foco no clássico escapar. “O jogo de Porto Alegre não acendeu a luz amarela, acendeu realmente a luz vermelha pelo aspecto psicológico. Essa molecada está bem centrada, ciente do que precisa ser feito e estamos fazendo o mais simples possível”, explicou o treinador.

Sem desfalques por suspensão, a tendência é que Corinthians e Santos se apresentem com escalações semelhantes às dos últimos compromissos. Com Bruno Méndez na lateral-direita, Mano protegeu melhor a meta de Cássio. O gaúcho deu ênfase à movimentação dos volantes no retorno da capital do Mato Grosso, tanto em aspectos defensivos quanto ofensivos. As únicas dúvidas são se Fausto Vera será mantido ou dará lugar a Gabriel Moscardo e se Renato Augusto terá condições físicas para iniciar a partida como titular. No ataque, Romero cumpriu suas tarefas, ajudou quando o time não tinha posse de bola e deve continuar formando dupla com Yuri Alberto.

No Santos, a grande esperança continua atendendo pelo nome de Marcos Leonardo. O jovem de 20 anos se mostra o grande exemplo técnico de uma equipe que nem sempre pode contar com a capacidade emocional dos mais experientes, como Soteldo, que algumas vezes pisa na bola e deixa o time na mão. O camisa 9 tem habilidade, chama para si a responsabilidade e faz com que o Santos jogue em favor dele, acreditando que o garoto possa marcar gols decisivos, como fez contra Coritiba e Palmeiras, por exemplo.

CORINTHIANS x SANTOS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Neo Química Arena.

: Neo Química Arena. DATA : 29/10/2023.

: 29/10/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS x SANTOS AO VIVO:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE CORINTHIANS E SANTOS:

CORINTHIANS : Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera (Moscardo), Maycon, Giuliano e Renato Augusto (Rojas); Ángel Romero e Yuri Alberto. Técnico : Mano Menezes.

: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera (Moscardo), Maycon, Giuliano e Renato Augusto (Rojas); Ángel Romero e Yuri Alberto. : Mano Menezes. SANTOS: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Rincón, Jean Lucas e Kevyson; Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E SANTOS: