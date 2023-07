Corinthians x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e São Paulo começam a decidir nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, quem avança à final da Copa do Brasil. Atual vice-campeão, o time de Vanderlei Luxemburgo busca seu quarto troféu da competição que venceu em 1995, 2002 e 2009. A equipe de Dorival Júnior persegue o título inédito.

Em 356 partidas desde 25 de maio de 1930, data do primeiro duelo entre os rivais, o histórico do Majestoso aponta vantagem do Corinthians, que registra 132 vitórias contra 109 do São Paulo. Houve, ainda, 115 empates.

Corinthians e São Paulo se enfrentam por uma vaga na final da Copa do Brasil Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Neo Química Arena.

: Neo Química Arena. DATA : 25/07/2023 (sábado).

: 25/07/2023 (sábado). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

Prime Video ( streaming ).

). Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS : Cássio, Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto, Maycon, Renato Augusto e Fábio Santos; Roger Guedes e Yuri Alberto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

: Cássio, Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto, Maycon, Renato Augusto e Fábio Santos; Roger Guedes e Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo. SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Beraldo) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

