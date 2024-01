Corinthians x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O baque do São Paulo foi ter perdido Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil, para a seleção brasileira no meio da preparação para o estadual. Muricy Ramalho, coordenador técnico, foi convidado por Dorival para se juntar à CBF, mas negou, decisão importante para impedir que a estrutura do futebol do clube implodisse. A diretoria decidiu apostar no jovem técnico Thiago Carpini, que ajudou o time a começar o Paulistão com um empate e duas vitórias, resultantes em sete pontos e a liderança do Grupo C.

Diferentemente do rival, o Corinthians não respondeu bem aos imprevistos. Sob a nova gestão de Augusto Melo, dispensou medalhões como Renato Augusto, Giuliano e Gil, mas não avançou muito no passo seguinte da reformulação. O clube alvinegro teve de lidar com a saída repentina do zagueiro Lucas Veríssimo para o futebol do Catar e vem mostrando dificuldades para cumprir as promessas de Melo relativas a contratações, a ponto de o goleiro Cássio ter cobrado reforços publicamente.