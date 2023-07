Corinthians x Universitario-PER: onde assistir, horário e escalação das equipes

Mais aliviado com uma vitória no Brasileirão sobre o Atlético-MG, o Corinthians vira a chave e agora foca nos playoffs da Copa Sul-Americana. O time do Parque São Jorge encara o Universitario-PER nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

O técnico Vanderlei Luxemburgo tenta reerguer o Corinthians em competições internacionais, visto que a equipe vem de eliminação precoce na Libertadores. Mas, não tira o olho dos torneios nacionais. Em razão do segundo jogo com o América-MG pela Copa do Brasil, o treinador irá colocar time repleto de garotos da base diante do rival peruano. Quem passar, encara o Newell’s Old Boys nas oitavas de final.

Corinthians x Universitário: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Neo Química Arena.

: Neo Química Arena. DATA : 11/07/2023.

: 11/07/2023. HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SBT (TV aberta).

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

CORINTHIANS - Carlos Miguel; Rafael Ramos, Caetano, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Giuliano e Matheus Araújo; Guilherme Biro, Adson e Felipe Augusto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

Carlos Miguel; Rafael Ramos, Caetano, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Giuliano e Matheus Araújo; Guilherme Biro, Adson e Felipe Augusto. : Vanderlei Luxemburgo. UNIVERSITARIO-PER - Diego Romero; Aldo Corzo, Di Benedetto e Marco Saravia; Ureña; Andy Polo, Nelson Cabanillas, Jorge Murrugarra e Horacio Calcaterra; Luis Urruti e Alex Valera. Técnico: Jorge Fossati.

ÚLTIMOS RESULTADOS: