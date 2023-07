Corinthians x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado, na Neo Química Arena, a partir das 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o estádio não terá público, pois o time alvinegro cumpre punição pelos cantos homofóbicos em duelo com o São Paulo, em maio. O jogo tem transmissão do Premiere.

A determinação para que o jogo não tenha público veio do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após clássico entre Corinthians e São Paulo em maio. Na ocasião, os alto-falantes e telões da Neo Química Arena veicularam mensagens de conscientização e ressaltaram que o time poderia ser punido pelos cantos. A decisão se deu no último mês e o clube conseguiu que ela fosse cumprida neste sábado.

Veja onde assistir ao vivo Corinthians x Vasco pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Neo Química Arena.

: Neo Química Arena. DATA : 29/07/2023 (sábado).

: 29/07/2023 (sábado). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Vanderlei Luxemburgo. VASCO: Léo Jardim, Miranda, Capasso, Léo; Puma, Medel, Jair, Praxedes, Lucas Piton; Figueiredo e Sebástian Ferreira. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS