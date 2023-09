Jovem de 16 anos morre ao encostar em poste eletrificado após assistir ao jogo do Corinthians

O que era para ser diversão, acabou em tragédia para o jovem Rafael Suman Brolezi, de somente 16 anos. O torcedor corintiano morreu após o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelas semifinais da Copa Sul-Americana, na terça-feira à noite, vítima de uma descarga elétrica nas proximidades do estádio.

Rafael estava na companhia de um primo de 43 anos se dirigindo para o shopping Itaquera, onde deixaram o carro estacionado, para voltar para casa, em Águas de Lindoia, quando aconteceu o acidente.

Quando deixou uma das saídas do estádio na Rua Doutor Luiz Ayres, Rafael se escorou em um poste de energia e acabou sofrendo a descarga elétrica. Ele ainda foi socorrido pelo SAMU, mas acabou vindo a óbito no Hospital Planalto.

Jovem torcedor acompanhou o empate entre Corinthians e Fortaleza na terça-feira. Foto: Miguel Schincariol / AFP

O jovem recebeu pronto atendimento da ambulância que fica na Neo Química Arena após a descarga elétrica e foi socorrido para a UPA de Itaquera, depois transferido para o Hospital Planalto, onde acabou sendo confirmada a morte do garoto, filho do vereador Valmir Franco e de Daniela Suman.

O corpo de Rafael foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Artur Alvim e o caso será investigado como “morte suspeita” pelo 24º Departamento de Polícia da Ponte Rasa em parceria com o 65º DP de Artur Alvim.