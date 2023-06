Coritiba 0 x 1 Internacional: assista ao gol e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

O Internacional não foi brilhante, mas soube vencer por 1 a 0 o Coritiba, nesta quinta-feira à noite, no estádio Couto Pereira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho ficou o tempo todo na defesa e na primeira finalização ao gol, definiu a vitória, em um pênalti cobrado por Pedro Henrique, aos 20 minutos do segundo tempo.