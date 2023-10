O Palmeiras ganhou do Coritiba neste domingo, por 2 a 0, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O paraguaio Gustavo Gómez e o uruguaio Joaquín Piquerez anotaram os gols palmeirenses no Estádio Couto Pereira. Com o resultado, o time paulista vai para o 4º lugar, enquanto a equipe do Alto da Glória fica na vice-lanterna.